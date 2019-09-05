أغلقت الأبواب فجأة.. لجنة كشف المخدرات تفحص جميع موظفي مجلس طامية بالفيوم -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

باشرت لجنة الكشف عن المخدرات، اليوم الخميس، عملها بفحص العاملين في الوحدة المحلية لمركز و مدينة طامية.

بدأت اللجنة عملها، خلال زيارة مفاجئة، بإغلاق أبواب الدخول والخروج، وباشرت الكشف على جميع الموظفين الرجال المتواجدين داخل ديوان عام الوحدة المحلية.

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وقال اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية، أنه جرى الكشف على حوالي 165 موظفًا، وهو عدد الحاضرين من الرجال في ذلك التوقيت.

وأشار رئيس مدينة طامية، إلى أن اللجنة المكونة من مسئولين بصحة الفيوم، وصندوق مكافحة الإدمان، تقدم تقريرها للواء عصام سعد محافظ الفيوم، مشمولًا بالحالات الايجابية التي جرى رصدها، وذلك لاتخاذ قرار بشأنها.

يذكر أنها المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة الكشف عن المخدرات بعملها داخل وحدة محلية بالمركز.