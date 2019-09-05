ضبط سيارتين محملتين بـ20 ألف علبة سجائر مهربة ومواد غذائية فاسدة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط – علي عبد الودود

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم ضبط سيارتين محملتين بكميات من السجائر والمواد الغذائية دون مستندات ومنتهية الصلاحية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وشدد المحافظ، على شن حملات دورية ومفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة لمحاربة كافة صور الاستغلال والغش التجاري وحماية المستهلك وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا على التنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة ورؤساء المراكز والأحياء لشن مثل تلك الحملات والوقوف أمام المتعدين على حق المواطن والمتاجرين بصحته.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تمكن بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين من ضبط سيارتين إحداهما محملة بـ1800عبوة عصير، و60 كرتونة خل منتهي الصلاحية، و100 جركن صابون سائل فئة 5 لترات، منتهي الصلاحية) وسيارة أخرى محملة بـ20 ألف علبة سجائر مهربة من محافظة المنيا إلى محافظة سوهاج، بدون مستندات.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ جنح مركز ساحل سليم.