أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، اليوم الخميس مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابل، حسبما ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، قد أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة "كابل" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 42. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، قد أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة "كابل" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 42.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي أمريكي إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.