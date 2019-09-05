أحد أقرباء البغدادي يكشف تفاصيل لقاء بينهما في سوريا

اعترف أحد أقارب زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أمام القضاء العراقي، بأن البغدادي يعاني من مشاكل صحية كبيرة، وسط خلافات متصاعدة داخل التنظيم. ونشر مجلس القضاء الأعلى في العراق اعترافات المدعو رباح علي إبراهيم علي البدري، وهو ابن عم البغدادي وابن خالته وصديق طفولته، وعمل سابقا فيما يسمى بـ "ديوان الزراعة" داخل التنظيم، ومثل أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب. رباح علي إبراهيم علي البدري، وهو ابن عم البغدادي وابن خالته وصديق طفولته، وعمل سابقا فيما يسمى بـ "ديوان الزراعة" داخل التنظيم، ومثل أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب. وقال المتطرف المحتجز، إنه على الرغم من علاقاته العائلية مع البغدادي وتوليه منصباً في الديوان الذي يعد مصدراً مالياً مهماً للتنظيم، لم يلتق زعيم "داعش" إلا مرة واحدة منذ إعلان "الخلافة الإسلامية" عام 2014.

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