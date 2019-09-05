رئيس الكنيسة اليونانية يوجه رسالة إلى العاهل السعودي وولي عهده

نقل مسؤول بارز في الكنيسة الأرثذوكسية اليونانية رسالة شفهية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان هيرونيموس الثاني. من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان هيرونيموس الثاني. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تسليم هذه الرسالة جرى أمس الأربعاء ،أثناء اجتماع عقد في محافظة جدة بين وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف والمطران جبريل، الممثل الشخصي لرئيس الكنيسة اليونانية، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة. تسليم هذه الرسالة جرى أمس الأربعاء ،أثناء اجتماع عقد في محافظة جدة بين وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف والمطران جبريل، الممثل الشخصي لرئيس الكنيسة اليونانية، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة.

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