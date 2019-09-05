الكشف عن قاعدة سرية أمريكية في إستونيا

أعلنت شبكة الإذاعة والتلفزيون العمومية الإستونية (ERR) أن صحفيي أحد برامجها كشفوا أن قاعدة سرية تابعة للقوات الخاصة الأمريكية تعمل في أراضي البلاد بشكل دائم منذ العام 2014.

وأوضحت الشبكة أن صحفيي برنامج "الشاهد"، المتخصص في إجراء تحقيقات صحفية، كانوا قد بدأوا في البحث عن مكان محتمل

لتواجد القاعدة السرية بعد أن علموا، أثناء اطلاعهم على بعض وثائق البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستخصص، في العام 2019، مبلغا قدره 15.7 مليون دولار للحكومة الإستونية لبناء منشأة من نوع خاص. وبعد نصف عام من المحادثات مع جهات معنية، تمكن الصحفيون من الحصول على إذن بدخول القاعدة السرية.

وأشارت هيئة تحرير برنامج "الشاهد" إلى أنه ليس من حقها الإفصاح عن مكان تواجد القاعدة، أما مساحتها فتعد من أسرار الدولة.

وذكرت الشبكة أن هناك خططا لبناء مركز تدريبي إضافي لأفراد القوة الأمريكية. ونقلت عن أحد ضباط القاعدة قوله: "نتواجد هنا على أساس دائم منذ العام 2014، وفي كثير من الأحيان نحتاج إلى مساحة أوسع".