النيابة الفلسطينية تصدر بيانا بخصوص قضية إسراء غريب

قالت النيابة العامة الفلسطينية، إن التحقيقات في قضية وفاة الشابة إسراء غريب حققت تقدما كبيرا، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق مختص.

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وأوضحت النيابة في بيان، اليوم الخميس، أنه تم سماع العشرات

من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص، الذين تربطهم صلة بالمتوفاة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة.

وقالت النيابة إنه نتيجة لذلك

تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع إسراء غريب وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها، مضيفة أن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين.