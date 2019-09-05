الهند: لن نتخذ تدابير عسكرية لحماية سفننا في مضيق هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز.
وقال مودي خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي فيفلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا".
وأضاف مودي: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
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