الملف الإيراني يتصدر مباحثاتن تنياهو وجونسون في لندن

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، في دوانينج ستريت بلندن، لبحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها الملف الإيراني. الإيراني. وقال نتنياهو في مستهل اللقاء مشيداً بمواقف جونسون: "لقد كنت صديقا رائعا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل. أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل. بحيث تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليا سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع". أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل. بحيث تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليا سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع".

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