نتنياهو يلتقي جونسون في لندن والملف الإيراني يتصدر المباحثات

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني، بوريس جونسون، اليوم في دوانينغ ستريت بلندن، لبحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها الملفالإيراني.
وقال نتنياهو، في مستهل اللقاء مشيداً بمواقف جونسون: "لقد كنت صديقاً رائعا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل.أشيد بوقوفكم الحازم ضد معاداة السامية وبدعمكم لأمن إسرائيل. بحيث تشهد علاقاتنا أفضل حقبها حاليا سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو التكنولوجية أو فيما يخص التعاون في مجال الدفاع".
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