وزير الاقتصاد السوري: روسيا حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي

شكلت المشاركة الروسية الكبيرة في معرض دمشق الدولي

بدورته الحالية خطوة إضافية باتجاه تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا وروسيا الاتحادية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية.

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل أن:"روسيا حاضرة بقوة في معرض دمشق الدولي

بدورته الحالية وفي الدورات السابقة، وأن المشاركة الروسية متميزة هذا العام بشكل لافت عبر الشركات الروسية ورجال الأعمال الروس والمسئولين الحكوميين من جمهوريات القرم وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا" مضيفاً أن "هناك حرص على توقيع اتفاقيات على المستوى الثنائي حكومياً وكذلك مع الشركات السورية ورجال الأعمال السوريين".

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وعلى هامش فعاليات معرض دمشق الدولي، قال الوزير الخليل في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "إن الكثير من الشركات السورية ترغب بالانفتاح على أسواق روسيا الاتحادية وأن عدداً من الاتفاقيات والعقود تم توقيعها مع روسيا والقرم وأوسيتيا الجنوبية خلال الدورة 61 من معرض دمشق الدولي".