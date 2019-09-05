كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة التهديدات الإرهابية.. الاتحاد الأوروبي يؤسس بنك بيانات قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وكالة "يوروجاست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بتأسيس بنك بيانات قضائية لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وقالت الوكالة إن "سجل مكافحة الإرهاب" يجمع معلومات مهمة حول الإجراءات القضائية في قائمة مركزة وهو ما يجب أن يجعل عمل ممثل الادعاء أسهل.

وأضافت الوكالة أن سجل مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ لأول مرة في الأول من سبتمبر، سوف يكون على وضع الاستعداد لدعم السلطات القضائية الوطنية على مدار الساعة.

يشار إلى أن وكالة يوروجاست مكلفة بتسهيل التعاون القضائي بين الدول الأعضاء بالتكتل.

وقالت يوروجاست، إن خطوة إنشاء بنك بيانات عبر الحدود على صلة بالأعمال الإرهابية يأتي على خلفية هجمات 2015 في باريس.

وعقب الهجمات التي خلفت 130 قتيل على يد إرهابيي داعش في حانات ومطاعم، وبالقرب من "ستاد دى فرانس"، ومسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية، بدأت فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، جمع بيانات لتسهيل عملية التنسيق الدولية.

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طالب الاتحاد الأوروبي، إيران بالتراجع عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين في بروكسل "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

وستعلن إيران السبت عن تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رداً على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا) الخميس.

عقوبات أمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أميركي أو شركة أميركية التعامل معها بشكل عام.