كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع شركة ألمانية متهمة ببيع برنامج تجسس إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت نيابة ميونيخ الألمانية، تحقيقا مع شركة يشتبه ببيعها برنامجا تجسسيا إلى تركيا، أتاح لحكومة أنقرة اختراق هواتف نشطاء معارضين، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وردت النيابة على سؤال من أكبر صحيفة يومية في البلاد Süddeutsche Zeitung، وشركتي NDR وMDR الإعلاميتين وإذاعة Bayerische Rundfunk التي أجرت تحقيقا صحفيا في الموضوع، وأعلنت النيابة أن التحقيق الرسمي جار مع شركة FinFisher، ومقرها في إقليم بافاريا، بسبب شبهات بأنها باعت بصورة غير مشروعة برنامج Finspy إلى أنقرة.

وتم فتح التحقيق بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عملية البيع غير المشروعة ودعاوى قضائية قدمتها عدة منظمات حقوقية، بينها "صحفيون بلا حدود" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، ضد الشركة.

وتنص تلك التقارير والدعاوى على أن البرنامج الذي باعته الشركة تم تحميله على هواتف نشطاء شاركوا في المظاهرات المعارضة التي نظمت عام 2017 في تركيا، احتجاجا على حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو عام 2016.

ومنح هذا البرنامج الحكومة التركية إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والصور والفيديوهات في هواتف هؤلاء النشطاء، حسب التقارير.

وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، عام 2018، أنها لم تصدر ترخيصا لبيع هذا البرنامج إلى تركيا.

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وقدمت المنظمات الحقوقية تحليل الشيفرة المصدرية للبرنامج الذي استهدف المعارضين الأتراك، محملة خمسة مديرين في الشركة وعددا من الموظفين المسؤولية عن الصفقة غير المشروعة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يقبل منع بلاده من امتلاك صواريخ نووية، مقترحاً في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي حصول بلاده على هذا النوع من الصواريخ إسوة بالدول الغربية والمتقدمة.

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (الرابع من سبتمبر 2019) أن تحصل تركيا على صواريخ نووية مثل الدول الغربية والمتقدمة. وقال أردوغان لمنتدى اقتصادي في مدينة سيفاس بوسط البلاد "بعض الدول تمتلك صواريخ نووية، ليس واحدا أو اثنين، ولكنهم (يقولون) أنني يجب ألا أمتلك صواريخ نووية.. أنا لا أقبل هذا".

وقد صدقت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على معاهدة حظر الانتشار النووي والمعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية. وبينما تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، فقد لاحقتها في السنوات الأخيرة تساؤلات عن التزامها بالحلف الغربي.

وأصر أردوغان على أن كل الدول المتقدمة تقريباً لديها صواريخ نووية، وأشار إلى رئيس دولة سابق تمتلك دولته 7500 صاروخ نووي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا لديهما ما يتراوح بين 12500 و15000 رأس نووي، مضيفاً أن "إسرائيل، القريبة من حدودنا، لديها صواريخ نووية، نعم وهي تثير الخوف بها". وأكد "الآن، نحن نواصل العمل" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.