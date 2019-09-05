كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في شهر واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في شهر واحد وأصول الملاذ الآمن مثل الذهب وانخفض الين اليوم الخميس بعد إعلان المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لشهر أكتوبر مما زاد الآمال في أن تتصاعد حربها التجارية قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.

وارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.6 ٪ في أواخر التعاملات الصباحية في أوروبا، وهو أدنى مستوى من المستويات السابقة مسجلًا أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس.

وقفز مؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 0.9 ٪ ليصل إلى أعلى مستوى في شهر واحد، تفوق أداء البورصات الأوروبية الكبرى، مدعومة بارتفاع 6.3 ٪ في أسهم شركة Safran لتصنيع المحركات بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله.

وجاء الارتفاع بعد مكاسب في آسيا، حيث ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.1٪ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس.

وفي إشارة إلى افتتاح أكثر ثباتًا في وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.9٪.

قفز اليوان الصيني مقابل الدولار في التجارة الخارجية، في حين انخفضت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفرنك السويسري والين.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن فريقها التجاري سوف يتشاور مع نظرائهم الأمريكيين في منتصف سبتمبر استعدادًا للمفاوضات في أوائل أكتوبر، مما يشير إلى التقدم المحرز في الحد من الاحتكاك التجاري.

وأضافت الوزارة: "أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتهيئة ظروف مواتية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل".

وأثقلت المعنويات البيانات التي أظهرت أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو بسبب ضعف الطلب من الخارج، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة في أكبر اقتصاد في أوروبا تواصل النضال في الربع الثالث.

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وفي أسواق العملات، ارتفع الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد تصويت المشرعين لإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي للحصول على تأخير لمدة ثلاثة أشهر في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل في تأمين اتفاق انتقالي مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن السوق كان مدعومًا بارتياح من أنه قد تم تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حالة عدم اليقين السياسي ظلت مرتفعة حيث جدد جونسون جهوده للسعي لإجراء انتخابات الشهر المقبل بعد هزيمة المحاولة الأولى يوم الأربعاء.

وارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0.4٪ إلى ما فوق 1.23 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 28 أغسطس وتمتد خلال الليل بنسبة 1.4٪، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ مارس.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 1541.20 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى 1،557 دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2013.

وارتفع الدولار بنسبة 0.17 ٪ ليصل إلى 106.60 ين.

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس ليصل إلى -0.61٪، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا وفوق أدنى المستويات المسجلة يوم الثلاثاء عند -0.743٪.

ومع استمرار الشكوك الأخيرة حول ما إذا كانت حزمة التحفيز من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل يمكن أن تتطابق مع التوقعات، وارتفعت عوائد منطقة اليورو الأخرى ذات التصنيف الأعلى أيضًا، على الرغم من أن الزيادات كانت صغيرة.

وارتفعت عائدات السندات الإيطالية بعد تراجعها في وقت سابق من الأسبوع، حيث كان المستثمرون يأملون أن يمهد تشكيل حكومة جديدة الطريق لمزيد من المسؤولية المالية.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 0.88٪، منخفضًا عن أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 0.803٪.