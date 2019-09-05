كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: تصويت جديد على إجراء انتخابات مبكرة الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الحكومة البريطانية، مشروع قانون إلى مجلس العموم تمهيدا لإجراء تصويت جديد على انتخابات مبكرة الإثنين المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

التصويت على إجراء انتخابات مبكرة

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب، إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، وذلك بعدما صوت مجلس العموم مؤيدا إرجاء موعد "بريكست".

وقال جونسون: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا: "يجب الآن أن تحصل انتخابات في 15 أكتوبر".

تأجيل موعد بريكست

وكان النواب البريطانيون أقروا قانونا يطلب تأجيل موعد "بريكست"، مما يوجه ضربة مريرة أخرى لجونسون لمنع خروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا، مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة.

ويجبر القانون الذي تم التصويت عليه، رئيس الوزراء على السعي لتأجيل آخر لبريكست بدلا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.

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ويحتاج جونسون إلى دعم ثلثي المشرعين لإجراء انتخابات، إلا أن أحزاب المعارضة ذكرت إنها لن تدعم الانتخابات حتى يتم إقرار قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ووصف جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، المعارض الرئيسي للحكومة، دعوة جونسون للانتخابات بأنها خطوة "تشكيكية"، فيما قال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي إنه وزملاءه "لا يثقون برئيس الوزراء".

غير أن كوربين قال إنه سيدعم الانتخابات بمجرد أن يمرر مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من إخراج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويصبح قانونا، وهو ما يمكن أن يتم هذا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أقر النواب البريطانيون مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. فيما رفض مجلس العموم البريطاني لاحقا طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون للتصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر.

أقر النواب البريطانيون مساء الأربعاء مشروع قانون يطلب تأجيل موعد بريكسيت ما يوجه ضربة مريرة أخرى لرئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة.