كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايدن المرشح للرئاسة الديمقراطية يدافع عن حملة لجمع التبرعات في منتدى المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعي جو بايدن المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الولايات المتحدة الديمقراطية، في منتدى لتغير المناخ لخططه لحضور اجتماع لجمع التبرعات يستضيفه المؤسس المشارك لشركة تصدير الغاز الطبيعي رغم تعهد بعدم أخذ الحفريات.

وسلط التبادل الضوء على التوتر السياسي الذي أثارته الجهود المبذولة لإخراج البلاد من النفط والفحم والغاز، وهو محور رئيسي لمعظم الخطط من الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى الفوز بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.

وقال بايدن: "إن "جولدمان" أحد مستشاريه عندما كان سيناتورًا أمريكيًا، لم يكن مسؤولًا تنفيذيًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف بايدن: "ما أخبرني به الموظفون هو أنه لا يتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بالشركة، ولم يكن على متن الطائرة، ولم يشارك على الإطلاق في تشغيل الشركة".

وقال أيضًا: "إنه إذا تبين أن جولدمان شارك في العمليات"، مضيفًا: "فلن أقبل بأي حال من الأحوال مساعدته".

وافق نائب الرئيس السابق وجميع منافسيه الديمقراطيين على عدم قبول تبرعات من شركات الوقود الأحفوري أو موظفيها.

ويقول سياسيون من كلا الحزبين أن الوقود الأحفوري سوف يستمر لعقود، كما أن صادرات الغاز الطبيعي المسال، الذي يحرق أنظف من الفحم أو النفط، يمكن أن يساعد أيضًا دولًا مثل الهند والصين في الحد من تلوث الهواء الفتاك وتقديم خيارات أوروبا للغاز المنقول بالأنابيب من روسيا.

وانتقد ترامب - الذي يرفض علوم المناخ وعكس مبادرات المناخ في عهد أوباما- مقترحات المنافسين الديمقراطيين عندما بدأوا في عرضهمالمدمرة "بشأن مقترحات البيئية والتي سترفع فاتورة الطاقة والأسعار الخاصة بك في المضخة.

وانقسم المرشحون الديمقراطيون الآخرون حول ما إذا كان سيتم حظر تكسير الغاز الطبيعي والنفط أم لا، وهو ما يقول دعاة البيئة إنه يشكل مخاطر على جودة الهواء والماء.

ويقول بعض المدافعين عن البيئة أن التكسير يطيل الاعتماد على الغاز، مما يؤدي إلى إبطاء الانتقال إلى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

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وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستحظر التكسير، أجاب السناتور "كامالا هاريس"، نعم.

وأضافت أن مشرع كاليفورنيا سيبدأ باتخاذ إجراءات تنفيذية لحظره على الأراضي الفيدرالية والسعي للحصول على تشريع من الكونغرس لحظره في أماكن أخرى.

وقال "جوليان كاسترو" وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إنه لن يحظر على الفور التكسير بل يدعم الحكومات المحلية التي قامت بذلك.

وانقسم المرشحون أيضا حول ما إذا كان ينبغي السماح بأي قوة نووية جديدة، حيث قال البعض إنه يجب معالجة مشكلة النفايات الخاصة بها أولًا.

وارتفعت المخاوف بشأن المناخ مع اشتعال الحرائق في القطب الشمالي والأمازون، وذوبان الجليد في غرينلاند والعواصف القوية هذا العام قد أغرقت مزارع في ولايات الغرب الأوسط.

وقامت سي إن إن بإجراء تحديثات طوال الليل على إعصار دوريان، الذي أغلق على الساحل الشرقي بعد مقتل 20 شخصًا في جزر البهاما.

يريد بايدن استعادة العمال في الولايات الصناعية مثل أوهايو وبنسلفانيا ووست فرجينيا، الذين ذهبوا إلى ترامب في عام 2016.

وتدعم خطته البالغة 1.7 تريليون دولار احتجاز الكربون وعزله، وهي تقنية لدفن الكربون ومساعدة المرافق على الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.

اعتنقت وارين وساندرز "الصفقة الخضراء الجديدة"، وهو قرار للكونجرس يهدف إلى تحويل البلاد إلى طاقة متجددة بنسبة 100 في المائة خلال عقد من الزمن، وأخذ لقطات من صناعة الوقود الأحفوري للمساهمة في تغير المناخ.

ظهر شكل مجلس المدينة حول المناخ بعد أن رفضت اللجنة الوطنية الديمقراطية في أغسطس المناقشات حول القضايا الفردية. والديمقراطيون الآخرون الذين تأهلوا للحدث هم ساوث بيند، وإنديانا، وعمدة بيت بوتيجيج، السناتور الأمريكي كوري بوكر، عضو الكونجرس السابق بيتو أورورك ورجل الأعمال أندرو يانغ.

