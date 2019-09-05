كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: لن يستعيد الروبية الهندية أراضيها المفقودة أمام الدولار في العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لن يستعيد الروبية الهندية أرضها المفقودة أمام الدولار في العام المقبل، وفقًا لاستراتيجيين استطلعت آراءهم، والذين يعتقدون أن التراجع الأخير في رسم إضافي على الاستثمارات الأجنبية لن يكون له أي تأثير على العملة.

وبعد الحصول على حوالي 2 ٪ بعد فوز كاسح في الانتخابات العامة من قبل الحكومة الحالية في أواخر مايو، وفقدت الروبية ما يقرب من 6 ٪ منذ ميزانية 5 يوليو عندما تم فرض رسوم إضافية على الاستثمارات الأجنبية.

ودفع ذلك المستثمرين الدوليين إلى تحويل البائعين الصافية بعد أن أصبحوا مشترين صافيين حتى ذلك الحين من فبراير.

وعلى الرغم من أن هذه الضرائب المرتفعة قد تم سحبها الشهر الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف من ضعف الروبية، ولم يتوقع حوالي 60 ٪ من المشاركين أن يكون لها أي تأثير خلال الفترة المتبقية من العام.

وانخفض الروبية إلى 72.40 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف هذا العام، ولا يزال يعاني من البيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ منذ أكثر من ست سنوات في الربع الأخير.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر أن أكثر من 50 استراتيجيًا توقعوا أن يتم تغيير عملة INR = حوالي 72 لكل دولار خلال العام المقبل.

وبينما أظهرت التوقعات المتوسطة أن الروبية لن تختبر أدنى سعر ليوم الثلاثاء، إلا أن وجهة النظر التي استمرت 12 شهرًا كانت الأكثر تشاؤمًا في استطلاعات منذ ديسمبر.

وقال "هوجو إركين" رئيس قسم الاقتصاد الدولي في رابوبنك، "على الرغم من أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لاسترداد الرسوم الإضافية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الضرر قد حدث بالفعل، حيث يواصل المستثمرون الأجانب الانسحاب من سوق الأسهم الهندية".

واضاف: "نظرًا للعوامل الأخرى التي تغذي شعورًا إضافيًا بالمخاطرة - مثل... طباعة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة بنسبة 5٪ للربع الأول من العام المالي والمزيد من تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - ونشعر أنه من الصعب جذب المستثمرين للتعويض عن الخسائر في تدفقات الحافظة ".

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وهذا الرأي الأضعف للروبية يصطف مع استطلاع، لتحديد المواقع والذي أظهر رهانات قصيرة للعملة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الروبية الهندية، لضربة قوية بسبب الحرب التجارية المكثفة.

وسمحت الصين لليوان (CNY) بمزيد من الضعف لأكثر من 7 للدولار للمساعدة في تعويض الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.

ودفع تباطؤ المخاوف بشأن النمو البنوك المركزية عبر مجموعة من 37 دولة نامية إلى تقديم تخفيضات صافية بلغت أربعة عشر في سعر الفائدة الشهر الماضي - وهو الأكبر منذ الأزمة المالية.

ومن بين هؤلاء، كان بنك الاحتياطي الهندي أحد أكثر البنوك عدوانية.

ولقد خفضت أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى.

ومع ذلك، قال أكثر من 75 ٪ من الاستراتيجيين ردًا على سؤال منفصل إن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الهندي لن يكون لها أي تأثير على الروبية أو ستكون سلبية. \

وقال "كونال كوندو" الخبير الاقتصادي الهندي في سوسيتيه جنرال: "حتى بعد التخفيضات التي بلغت 110 (أساس)، كان التأثير على الروبية مؤخرًا عندما ظهر عدد من العوامل الأخرى، بما في ذلك التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي".

وأضاف: "ولهذا السبب فإن أسعار الفائدة كعامل مستقل لن يكون لها سوى تأثير هامشي على الروبية."

