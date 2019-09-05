الرجاء في طريقه لفسخ عقد كوليبالي والجمهور يطالب تعويضه بالورفلي

بات فريق الرجاء الرياضي، قريبا من فسخ عقد مدافعه المالي ساليف كوليبالي، الذي ضمه نهاية الموسم الماضي، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النسور الخضر، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بفريقي مازيمبي الكونغولي، والأهلي المصري.

وتأتي خطوة الانفصال عن كوليبالي، لتواضع مستواه في الخط الخلفي للرجاء، بعدما استقبل الفريق 6 أهداف في مباراتين رسميتين، 3 ضد بريكاما الغامبي ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ومثلها السبت الماضي، أمام نهضة الزمامرة في إطار سدس عشر نهائي كأس العرش.

وساهم غضب الجماهير الرجاوية، على أداء المدافع المالي، في دراسة مكتب الرجاء برئاسة جواد الزيات، واستشارة كارتيرون، إمكانية فسخ عقد صاحب 31 عاما.

انفصال الرجاء عن كوليبالي، طرح مجددا اسم الليبي سند الورفلي، الذي لعب الموسم الماضي معارا للفريق الأخضر، من نادي أهلي طرابلس، إذ قدم مستوى جيد، ولعب دورا كبيرا في تتويج الرجاء بلقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، والسوبر الإفريقي.

وطالبت الجماهير الرجاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة الفريق بفتح باب المفاوضات من جديد مع الورفلي، خاصة بعد تعثر انتقاله إلى الترجي التونسي.