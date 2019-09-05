دنيا باطمة “ندمانة”.. إيهاب أمير وزوجها في الكواليس

تستعد الفنانة دنيا باطمة لإصدار عمل جديد بعنوان “ندمانة”، يندرج ضمن خانة فن الراي، تعاونت فيه مع الفنان الشاب إيهاب أمير.
وقررت باطمة، إصدار العمل، الذي تخوض فيه تجربة الراي لأول مرة، في شهر أكتوبر المقبل، وسيكون على شكل فيديو كليب يخرجه زوجها، ومدير أعمالها، محمد الترك.
وتتحدث كلمات أغنية باطمة عن الحب، على نهج أغاني الراي الرومانسي، وتعبر عن مشاعر راقية في قصة محبوبة مع حبيبها.
ويسافر كل من باطمة، وإيهاب أمير إلى مصر، بعد أيام قليلة، لاستلام جائزتين فازا بهما في مسابقة مهرجان الفضائيات العربية.
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