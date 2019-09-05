في ندوة الناطق باسم الحكومة.. “هاجر الريسوني” لم تحضر لأنها معتقلة- صور

في أول ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التي يعقدها أسبوعيا، عقب المجلس الحكومي، غابت الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، والتي دأبت على حضورة الندوة.

ووضعت صورة لهاجر في الكرسي الأمامي بقاعة الندوات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرب من منصة الندوة، كما وضعت لافتة كتب عليها بأنا هاجر لم تحضر للندوة لأنها غائبة.

وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، مساء السبت الماضي، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة”.