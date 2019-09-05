نشرة إنذارية.. زخات رعدية بعدد من الأقاليم

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الخميس، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية ذاتها، في نشرة خاصة، أن الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال، وبني ملال، وبولمان، والرشيدية، وفجيج، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وورزازات، وصفرو، وتنغير.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد، ورياح عاصفية.

يذكر أن عددا من مناطق البلاد عرفت، على مدى الأيام الماضية، أمطارا عاصفية، تحولت إلى سيول جارفة، وخلفت خسائر مادية، وبشرية في نواحي تارودانت.