بعدما شعر أهله بالخذلان.. حفل تأبين للفنان الراحل محمد خدي لاستدراك غياب فنانين عن جنازته

بعدما اشتكى أهله من غياب فنانين، وشخصيات وازنة عن جنازته، اختارت جمعية في الرباط، تنظيم أمسية تأبينية للفنان الراحل محمد خدي، مساء اليوم الأربعاء، وهي فرصة لزملائه الفنانين لاستدراك غيابهم عن الحدث الأليم.

وتنظم جمعية أبي رقراق، أمسية تأبينية للفنان الراحل محمد خدي، في منزله في مدينة سلا، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء.

وشيع جثمان خدي، قبل يومين، بعدما ودع الحياة، صباح أول أمس الاثنين، نتيجة صراع طويل مع المرض.

واشتكى أبناء الفنان الراحل أن والدهم لم يتلق يد المساعدة في وقت مرضه، ولم يحضر مسؤولون، أو شخصيات وازنة لجنازته، على الرغم من بلوغه 50 سنة من العطاء الفني.