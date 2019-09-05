محزن.. قنينة غاز صغيرة تنفجر في وجه ستيني وتتسبب في مصرعه

لقي رجل في الستينات من عمره مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، في حي أوربيع في بني ملال، بعد انفجار قنينة غاز في وجهه، ما تسبب له في حروق خطيرة عجلت بوفاته .

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك رجلا مسنا، كان يعيش وحيدا داخل منزله، لم ينتبه إلى كون قنينة الغاز صغيرة تركها مفتوحة، وخلد للنوم، وبعدما استيقظ حاول أن يشعل النار، فانفجرت في وجهه ألسنة اللهب، وأصابته بحروق خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات بني ملال، ومنها إلى مستشفى ابن رشد في الدارالبيضاء، إلا أن خطورة الحروق عجلت بوفاته، ليلة أمس، متأثرا بإصابته البليغة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث لمعرفة الأسباب، وظروف حدوثه، فيما عّم جو من الحزن لدى جيران الهالك بعد خبر وفاته.