الأسير حلبية ينهي إضرابه عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى الأسير المقدسي حذيفة حلبية، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام بعد توصله لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، وذلك بعد 67 يوما من خوضه معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري.

وتمكن الأسير حلبية من انتزاع قرار نهائي بوقف اعتقاله الإداري، وذلك بعد التمديد الأخير الذي سيكون لمدة شهرين وينتهي بتاريخ 7/12/2019، موعد الإفراج المتفق عليه مع إدارة السجون.

وبدأ الأسير حلبية إضرابه عن الطعام بتاريخ 1/7/2019، ليقضي 67 يوما في الإضراب، وهو ما أدى لتردي حالته الصحية ووصولها لمراحل خطرة.

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والأسير حلبية يبلغ من العمر 28 عاما وينحدر من بلدة أبو ديس قضاء القدس المحتلة، واعتقله الاحتلال في شهر حزيران/يونيو العام 2018، ليتم تحويله للاعتقال الإداري.

ورزق الأسير حلبية بطفلته البكر خلال تواجده داخل السجن، ويعاني الأسير حلبية من ظروف صحية صعبة بعد تعرضه لحروق في طفولته لا زال يعاني من أثارها.