هبوط أسعار النفط وخام برنت يتراجع الى 60.53 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، رغم أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري؛ سعيًا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة. وفي جلسة تداول اتسمت بالتقلب، تراجع خام القياس العالمي برنت 17 سنتًا أو 0.3% إلى 60.53 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0639 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 56.01 دولار للبرميل.



وفتح النفط، الذي صعد ما يزيد على 4% في الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعًا في أعقاب بيانات صادرة مساء أمس الأربعاء من معهد البترول الأمريكي، أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.



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