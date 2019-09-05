الإعلام الأمني تعلن ضبط ثلاث سيارات مفخخة في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط ثلاث سيارت مفخخة في مناطق متفرقة من نينوى، مشيرة الى أن السيارات المفخخة تم تفجيرها موقعيا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من اللواء ٦٠ بالفرقة العشرين والحشد العشائري ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من العثور على ٣ عجلات مفخخة جنوب غرب بحيرة سنيسلة وجنوب شرق جبل المنايف".



وأضافت الخلية، أنه "تمت معالجتها وتفجيرها دون حادث يذكر".

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