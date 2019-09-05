سامي قفطان يشعل ليل العراقيين المغتربين في السويد

وقدم هذا العمل المسرحي على قاعة مسرح يلا دا، ضمن مهرجان بيدر الأول الذي أفتتح في مدينة مالمو بحضور السفير العراقي في السويد أحمد الكمالي، ويستمر لمدة أربعة أيام ويتضمن أيضاً عروض تشكيلية وسينمائية وكذلك معرض للكتاب العربي.وتدور احداث المسرحية عن حياة قصة امرأة ضريرة تعيش في السويد وتلتقي بحبيبها وزوجها في السويد أيضاً بعد فراق دام عشرين عام وتتخللها احداث وقصص مؤلمة تحاكي واقع الغربة والوطن الام العراق، حيث أدت دور هذه المرأة الفنان سومة سامي فيما قام بدور الزوج الفنان القدير سامي قفطان وكذلك بمشاركة من الفنان هبة نبيل.

وتضمن المهرجان الذي ترعاه مؤسسة بيدر، عروض تشكيلية للفنان العراقي جعفر طاعون والفنانة السعودية ريم البيات كما تضمن معرض للكتاب العربي بمشاركة عدد من دور النشر العراقية والعربية.

