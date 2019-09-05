الاتحاد الأوروبي يحضّ إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها النووية

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حضّ الاتحاد الأوروبي الخميس إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين بروكسل "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".
وترغب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في انقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وكانت ايران اعلنت الاربعاء انها ستخفض مجددا التزاماتها النووية بعدما خلصت الى فشل وساطة فرنسية لاطلاق حوار بين واشنطن وطهران.
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