انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يحضّ إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي

حضّ الاتحاد الأوروبي الخميس إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين بروكسل "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

Advertisements

وترغب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في انقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وكانت ايران اعلنت الاربعاء انها ستخفض مجددا التزاماتها النووية بعدما خلصت الى فشل وساطة فرنسية لاطلاق حوار بين واشنطن وطهران.