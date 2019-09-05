العراق يوقع مذكرة مع الجامعة العربية لإعفائه من مديونياته

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

وقعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع العراق اليوم تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة في تونس بشأن إعفاء العراق من مديونياته لدى الصناديق العربية بنسبة 75 % مع دفعه جميع المتأخرات المالية في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.

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وقع المذكرة عن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية السفير عبد الله سرور الجرمان المطيري، وعن العراق سفيرها لدى جمهورية مصر العربية مندوبها لدى الجامعة العربية، أحمد الدليمي.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودًا حول كيفية إعفاء العراق من سداد ديونه تجاه الصناديق العربية بنسبة 75%، وكيفية سداد المتأخرات العراقية في موازنة الأمانة العامة للجامعة، ووضع برنامج لكيفية السداد وتوقيتها.

وأوضح السفير المطيري أن هذه المتأخرات تبلغ حوالي 21 مليون دولار، منوهًا بأن العراق كان دائما سباقًا في الالتزام بدفع كل مساهماته المالية في موازنة الجامعة العربية والصناديق المالية العربية.