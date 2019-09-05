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الخليج عن حاكم الشارقة: شكرا سلطان على هذا العطاء الذي غمرت به المواطنين

الخميس 5 سبتمبر 2019

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

كتب الشارقة - الخليج 365

قدمت صحيفة إماراتية، الشكر لحاكم الشارقة قائلة "شكرا سلطان وألف شكر على هذا العطاء الذي غمرت به المواطنين".



وأضافت صحيفة " الخليج " الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" - يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "مشروع الشيخ سلطان القاسمي لتوظيف المواطنين" ليصب في خانة الوطن والمواطن، هذا المشروع الحضاري والإنساني عمل عليه صاحب السمو حاكم الشارقة منذ فترة طويلة، وتعهده بالرعاية والاهتمام، وإصلاح أي خلل قد يوجد فيه، حرصا منه على مصلحة المواطنين المستفيدين منه مستقبلا، إلى أن اكتملت صورته بشكلها الذي أعلن عنه بالأمس، ليكون بشارة خير لمواطني الشارقة الباحثين عن عمل.

وأشارت إلى أن المشروع جاء امتدادا لما يضطلع به صاحب السمو حاكم الشارقة، من اهتمام ببناء الأسرة والمجتمع في الإمارة، وتوفير الحياة الكريمة، ليعيش ابن وابنة الإمارة معيشة لائقة بهما وراقية وسخية، تحفظ لهما كرامتهما في أي مكان، وهذا الأمر الذي يستهدفه حاكم الشارقة من إطلاق المشروع.

ولفتت إلى أن هذا الإطلاق للصندوق لم يكن شكليا، ولم يكن احتفاليا فقط، بل ترافق مع الإعلان عن استهداف عدد من خريجي التخصصات التربوية، بالتعيين في المدارس الخاصة في الإمارة، عن طريق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مع حصول هؤلاء الخريجين على كل امتيازات الموظف المعين في حكومة الشارقة، وذلك ضمن ال 400 وظيفة التي استحدثها سموه، خلال هذا العام، وأعلن عن اعتمادها قبل بضعة أيام، كما وجه سموه بتعيين 54 باحثا عن عمل، من الجنسين، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكون بداية إطلاق الصندوق فاتحة خير للمواطنين، ولتصب في خانة الاهتمام ببناء الإنسان ورعاية المواطن واستقراره المعيشي والوظيفي، لأنه الثروة الحقيقية على هذه الأرض المباركة.

وأضافت أنه كثيرا ما أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن إمارة الشارقة أولت بناء الإنسان والتنمية المستدامة أهمية خاصة، ووضعتها على سلم اهتماماتها في أي مشروع تنفذه، ووضعت الخطط والرؤى التي تركز على الفرد والارتقاء به في جميع مراحل حياته، لأنه الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات، وإمارة الشارقة تبنت خطة عنوانها " خدمة الإنسان"، بدأت منذ أكثر من 3 عقود، وقال سموه في تصريحات صحفية سابقة: " الدول التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة عليها أن تهتم بمواطنيها، وأن تحفز الشراكة الاجتماعية بشتى السبل ".

وذكرت أن المشروع امتداد للإرث الطيب الذي تركه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كثيرا ما أكد أن الإنسان أغلى ما تملك الإمارات.

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وقالت في ختام كلمتها شكرا سلطان وألف شكر على هذا العطاء الذي غمرت به المواطنين، وكأنك البلسم الشافي لهمومهم وآلامهم وحاجاتهم المعيشية.

وأمس الأربعاء قال الصحيفة ذاتها ، "لم يكن يوماً عادياً، ذلك اليوم الذي قدمت فيه الإمارات كوكبة من شبابها ورجالاتها فداء للوطن وللتراب العربي، وهي تدافع عن جزء أساسي من تراب هذه الأمة، عن اليمن الحضارة والتاريخ، الذي واجه أكبر عملية اختطاف تاريخية لسلخه من محيطه العربي عبر عصابة الحوثي إحدى أذرع إيران و«ثورتها الإسلامية» المزعومة"

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة أمس الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "في مثل هذا اليوم «4 سبتمبر 2015» روى 45 بطلاً من دولة الإمارات العربية بدمائهم الطاهرة أرض اليمن الشقيق، أثناء أداء واجبهم المقدس، ضمن قوات التحالف العربي، في عملية «إعادة الأمل» باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة للمظلوم"

وتابعت "ولكن حزب «الإصلاح» الإخواني المدعوم من قطر كان يخطط في الخفاء ويجمع الإحداثيات لتسديد تلك الطعنة الغادرة في الظهر، خدمة للإرهاب وأجنداته".

ومضت "كان الغدر والخيانة عنوانين للهجوم، الذي لم يكن موجهاً إلى صدور جنود الإمارات البواسل فقط، بل إلى صدور الجنود المنتمين إلى التحالف، بعدما لبّوا نداء الواجب لمؤازرة أشقائهم اليمنيين، والاستهداف كان لجوهر الكرامة العربية التي حملها فوارس الإمارات وجنود التحالف ليكونوا عوناً لأشقائهم في اليمن، حيث لم يكونوا مجرد جنود، بل رسل سلام لبّوا نداء أشقائهم عندما كانوا في حاجة إليهم، وعندما ارتقوا شهداء في مأرب، وعدن، وغيرهما من المناطق اليمنية، إنما كتبوا بذلك مجد الإماراتي الذي يفزع لمن يحتاج إلى النجدة"

وشددت انهم كانوا نخبة من الشجعان تصدوا لمهمة غاية في النبل، تتمثل في تحرير اليمن، وإعادته إلى محيطه العربي الكبير، الذي يرفض أن يختطف حاضره ومستقبله مشروع قادم من غبار التاريخ، تسعى اليه جماعة لا تمتلك مشروعاً للبناء، بقدر ما تمتلك معاول للهدم.

وقالت "تحول الشهداء إلى أوسمة تزين صدر الوطن، وستتذكر الإمارات باعتزاز وفخر بالغين التضحيات التي قدمها فلذات أكبادها ورجالها الأشاوس في ميادين القتال، ليس في مأرب فقط، بل وفي كل مكان وطئته أقدامهم، فقد قدموا أرواحهم في سبيل نصرة الحق وإعلاء راياته، والتصدي ببسالة متناهية للنفوذ الإيراني، الراغب في التمدد إلى خاصرة الخليج وساحته الفسيحة، تحت شعارات ملونة، ومقولات زائفة هدفها ضرب الوطن العربي الكبير وانتزاع هويته وعروبته".

وبينت أنهم "كانوا ثلة من الرجال الشجعان والأوفياء لوطنهم وعروبتهم وعقيدتهم، فبروا بالعهد والقسم وقرنوا الإيمان بفعل الشهادة الساطع كنور الشمس، نصرة للحق وجرفاً للباطل، وتأكيداً لأن الإمارات موطن العزة والكرامة والعنفوان".

واستطردت "45 فارساً مغواراً ارتقوا في مأرب في لحظة غادرة، لكنهم كتبوا مجداً لن ينساه التاريخ في صفحاته، وسيتذكرهم التاريخ جيلاً بعد جيل".

واختتمت "سيكتب التاريخ أن 45 كوكباً إماراتياً رووا بدمائهم الطاهرة صافر في مأرب، وغيرهم من جنودنا البواسل الذين عبّدوا الطريق، لإعادة الحق لأصحابه، وسطروا مجداً مخلداً، فقد كانوا مع أشقائهم من دول التحالف، درعاً وسيفاً لحماية استقرار اليمن والخليج بأسره".