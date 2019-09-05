44 دقيقة داخل المستشفي.. ماذا حدث مع نجل محمد مرسي بالقاهرة

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_سالم أحمد

حصل الخليج 365 على صورة من التقرير الطبي المبدئي، الخاص بتفاصيل وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وكشف التقرير أن نجل مرسي نُقل إلى المستشفى بواسطة صديقه الذي كان معه بالسيارة، بعد توقف بعضلة القلب والجهاز التنفسي لديه، حيث وصل وعليه علامات الوفاة في تمام الساعة التاسعة ونصف وأربعة دقائق، من مساء أمس الأربعاء.

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وأضاف أنه تم على الفور البدء في عمل إنعاش قلبي رئوي طبقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة بتركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء أدوية ”أدرينالين – واليكزيت“، وذلك بعد أن أفاد الأهل بأن المذكور يتعاطى عقارًا من عائلة ”البنزوديازبين مثل الدورميكم وأدوية أخرى، مثل الكلوزابيكس والسياليس“.

وذكر التقرير أن الإنعاش القلبي الرئوي استمر لمدة وصلت إلى 44 دقيقة، وتم إعلان الوفاة بعد عدم حدوث أي استجابة للقلب طوال فترة الإنعاش، وكذلك غياب أي رد فعل منعكس للمخ سواء للإضاءة أو اللمس وغياب أي نشاط كهربي للقلب أو حركة تنفسية في الصدر، وفي ساعة تاريخه تم إعلان الوفاة الساعة العاشرة والربع مساء الأربعاء في حضور أطباء الطوارئ.

وحصلنا على صور من السيارة التي كان يقودها نجل مرسي قبل وفاته مباشرة، وظهر فيها بعض الأدوية وكمية كبيرة من أعقاب السجائر، ما يرجح أن التدخين الكثيف ساهم في حدوث الوفاة بعد إنهاك عضلة القلب.