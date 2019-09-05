شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: مصرع 6 مسلحين باشتباكات في الواحات البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (القاهرة) لقي 6 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية داخل العمق الصحراوي بمنطقة الواحات البحرية غربي مصر. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم (الخميس): إن قوات الأمن، أثناء مداهمة المنطقة فجر اليوم، قامت العناصر المسلحة بإطلاق النيران عليها مما دفع الأخيرة للتعامل مع مصدر النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 من العناصر المسلحة والتحفظ على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

لقي 6 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية داخل العمق الصحراوي بمنطقة الواحات البحرية غربي مصر. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم (الخميس): إن قوات الأمن، أثناء مداهمة المنطقة فجر اليوم، قامت العناصر المسلحة بإطلاق النيران عليها مما دفع الأخيرة للتعامل مع مصدر النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 من العناصر المسلحة والتحفظ على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

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