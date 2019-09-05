إردوغان يهدد أوروبا باللاجئين ما لم تحصل تركيا على دعم

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة) حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الخميس) من أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم الدولي. وقال إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين. ونفت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ما جاء في تصريح أردوغان، وقالت للصحافيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قدم 5,6 مليار يورو لتركيا بموجب الاتفاق بين الجانبين في هذا الصدد.

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الخميس) من أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم الدولي. وقال إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين. ونفت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ما جاء في تصريح أردوغان، وقالت للصحافيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قدم 5,6 مليار يورو لتركيا بموجب الاتفاق بين الجانبين في هذا الصدد.

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