شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) حضّ الاتحاد الأوروبي إيران على «التراجع» عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين. وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين اليوم (الخميس) في بروكسل :«إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».

حضّ الاتحاد الأوروبي إيران على «التراجع» عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين. وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين اليوم (الخميس) في بروكسل :«إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».

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