مقتل أمريكي وروماني في اعتداء كابول

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول) قتل جندي أمريكي وآخر روماني اليوم (الخميس) في الاعتداء الذي وقع بوسط العاصمة الأفغانية كابول ونفذته حركة طالبان، كما أعلن حلف شمال الأطلسي.

قتل جندي أمريكي وآخر روماني اليوم (الخميس) في الاعتداء الذي وقع بوسط العاصمة الأفغانية كابول ونفذته حركة طالبان، كما أعلن حلف شمال الأطلسي.

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