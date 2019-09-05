شكرا لقرائتكم العراق.. إحالة ضباط لمحاكم عسكرية بتهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، الخميس، بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية. وذكر بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "وزير الدفاع أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة على المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد". ولم ترد تفاصيل أخرى حول طبيعة الفساد.

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