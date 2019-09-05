روحاني: لا توافق مع اوروبا اليوم او غدا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
بين الرئيس الايراني الاربعاء انه لن يم التوصل الى توافق مع اوروبا اليوم او غدا بشان الاتفاق النووي.
واردف الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، استبعد ان نصل الى توافق مع اوروبا اليوم او غدا.
وبين، سنعلن عن الخطوة الثالثة لايران (في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي) والتي تتضمن محتوى مهما جدا وتضفي على انشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسارعا مميزا.
وتابع الرئيس الايراني قائلا، هنالك فرصة شهرين آخرين امام اوروبا للعودة الى الالتزامات والتفاوض والتوافق.
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