شقيق بوريس جونسون يقدم استقالته من الحكومة البريطانية

قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة، مؤكدا انه يغلب "المصلحة الوطنية على الولاء العائلي".
وكتب جو جونسون المؤيد لاستفتاء ثان حول "بريكست"، عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "في الأسابيع الماضية كنت أشعر بانني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية - انه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهماتي نائبا وعضوا في الحكومة".
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