شقيق بوريس جونسون يقدم استقالته من الحكومة البريطانية

قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة، مؤكدا انه يغلب "المصلحة الوطنية على الولاء العائلي".

وكتب جو جونسون المؤيد لاستفتاء ثان حول "​بريكست​"، عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "في الأسابيع الماضية كنت أشعر بانني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية - انه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهماتي نائبا وعضوا في ​الحكومة​".