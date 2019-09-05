التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط بالسعودية".
وأوضح أنّ "محاولات "أنصار الله" بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتّخذ التحالف الإجراءات العملياتيّة كافّة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكّدًا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه "المليشيا"، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكلّ صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".
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