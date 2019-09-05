معلومات للـMTV: البخاري نقل لجعجع رسالة ود ودعم من قيادة السعودية إلى لبنان

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV"، أنّ "السفير السعودي ​وليد البخاري​ نقل إلى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، رسالة ودّ وتقدير ودعم من القيادة ​السعودية​ إلى لبنان وكلّ القوى السياديّة فيه". وكان جعجع قد التقى البخاري في دارته في معراب، بحضور الوزير السابق ملحم الرياشي ومدير مكتب جعجع إيلي براغيد. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الساحتين المحليّة والإقليميّة، وقد استبقى جعجع السفير السعودي إلى مائدة الغداء.

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