الحكم بالأشغال الشاقة على سوري وسجن آخر لسنة لقتلهم جنودا سوريين وتصوير عملية القتل

أنزلت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق السوري الفار من وجه العدالة أكرم عامر، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، والسجن سنة واحدة للسوري الموقوف محمد محب الدين، بعدما أدانت الأول بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح ومشاركته في القتال ضد ​الجيش السوري​ على ​الأراضي السورية​ وقتل جنوده، والثاني بتصوير فيديو لعملية القتل والتباهي بها.

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