اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "في ​البقاع​ وغيره، عمال البلديات لا يقبضون رواتبهم منذ أشهر، وموظفو ​المستشفيات الحكومية​ حالهم اسوأ، لا يسمعون إلا وعودا من ​وزارة المالية​، ولا أحد يشعر بهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عمال البلديات والمستشفيات الحكومية لا يسمعون الا وعودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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