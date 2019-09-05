شركة فيسبوك تكافئ ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية اكتشفوا ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها

تعتزم شركة ​فيسبوك​ العالميّة إدراج ثلاثة طلاب من ​الجامعة اللبنانية​ على لائحة الشرف بعد أن كافأتهم ماليًّا لاكتشافهم ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها.

ومن خلال جهدهم الخاصّ، تمكن طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (مجد دهيني وهادي زين الدين – سنة ثالثة computer sciences وحسن بدران – تخرج حديثًا في اختصاص الـ computer sciences) من اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق إنستاغرام التابع لموقع "فيسبوك".

وتواصل الشبّان الثلاثة مع "فيسبوك" فجاءهم الرّد من الشركة خلال 3 أشهر بتأكيد وجود الثغرة ضمن chat group في Instagram حيث يتحكم بها admin المجموعة الذي يحق له وحده رفض أو قبول طلبات الانضمام، والثغرة هي في تمكُّن أي شخص داخل المجموعة من القيام بمهمة رفض الانضمام (Reject).