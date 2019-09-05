تعتزم شركة فيسبوك العالميّة إدراج ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية على لائحة الشرف بعد أن كافأتهم ماليًّا لاكتشافهم ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها.
ومن خلال جهدهم الخاصّ، تمكن طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية (مجد دهيني وهادي زين الدين – سنة ثالثة computer sciences وحسن بدران – تخرج حديثًا في اختصاص الـ computer sciences) من اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق إنستاغرام التابع لموقع "فيسبوك".
وتواصل الشبّان الثلاثة مع "فيسبوك" فجاءهم الرّد من الشركة خلال 3 أشهر بتأكيد وجود الثغرة ضمن chat group في Instagram حيث يتحكم بها admin المجموعة الذي يحق له وحده رفض أو قبول طلبات الانضمام، والثغرة هي في تمكُّن أي شخص داخل المجموعة من القيام بمهمة رفض الانضمام (Reject).
كانت هذه تفاصيل خبر شركة فيسبوك تكافئ ثلاثة طلاب من الجامعة اللبنانية اكتشفوا ثغرة أمنية في أحد تطبيقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.