شدياق بحثت مع ضناوي بمشروع التنظيم الإداري والمالي للمنطقة الاقتصادية بطرابلس

التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بالتفويض حسان ضناوي. وبحث المجتمعون في المراحل الأخيرة من مشروع تمويل دراسة، تتناول التنظيم الإداري والمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.
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