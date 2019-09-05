شدياق بحثت مع ضناوي بمشروع التنظيم الإداري والمالي للمنطقة الاقتصادية بطرابلس

التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة في ​طرابلس​ بالتفويض حسان ضناوي. وبحث المجتمعون في المراحل الأخيرة من مشروع تمويل دراسة، تتناول التنظيم الإداري والمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.

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