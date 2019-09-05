بطيش: قرار حاكم مصرف لبنان حول فتح الحسابات المصرفية مرحب به جدا

شدد وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "القرار الذي اصدره حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، رقم 131000 حول فتح الحسابات المصرفية مرحب به جدا. وهو يندرج في اطار مكافحة التهرب الضريبي والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية من ضمن توجهات الحكومة الاصلاحية". للإطلاع على نص القرار:

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