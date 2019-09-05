شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "تواصل العرب المسلمين الدروز في فلسطين المحتلة مع أهلهم وأخوانهم بسوريا ولبنان، حقّ تحاول إسرائيل منعهم من ممارسته".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا متضامنون مع الأهل في الجليل".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: متضامنون مع الأهل بالجليل الذين تمنعهم إسرائيل من التواصل مع إخوانهم بسوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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