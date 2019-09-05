وهاب: متضامنون مع الأهل بالجليل الذين تمنعهم إسرائيل من التواصل مع إخوانهم بسوريا ولبنان

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "تواصل العرب المسلمين ​الدروز​ في ​فلسطين​ المحتلة مع أهلهم وأخوانهم ب​سوريا​ و​لبنان​، حقّ تحاول ​إسرائيل​ منعهم من ممارسته".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا متضامنون مع الأهل في الجليل".