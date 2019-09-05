النشرة: قرار بإقامة صلاة واحدة وتظاهرة موحدة بعين الحلوة للمطالبة برفع الظلم عن شعب فلسطين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في منطقة صيدا- مخيم عين الحلوة، قرّرت إقامة صلاة واحدة وتظاهرة موحّدة في مخيم عين الحلوة، في إطار جمعة الغضب الثامنة، وذلك استنكارًا لاستباحة الحرم الابراهيمي من قبل إسرائيل، ورفضًا لإجراءات الحكومة اللبنانية بحقّ العامل الفلسطيني".
وأبلغت مصادر فلسطينيّة "النشرة"، أنّ "صلاة الجمعة الموحّدة ستُقام في مسجد "خالد بن الوليد" والشارع الممتد من أمام المسجد لغاية مفرق سوق الخضر التحتاني، على أن يتمّ إغلاق باقي مساجد المخيم والانطلاق بتظاهرة حاشدة موحّدة بعد الانتهاء من الصلاة، لرفع الصوت عاليًا والمطالبة بحياة كريمة"، داعيةً إلى "أوسع مشاركة في الصلاة والتظاهرة، لتكون رسالة مدويّة من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني في لبنان، وإلى المجتمع الدولي لوقف إسرائيل عن عدوانها المتواصل على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة".
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