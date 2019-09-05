ابراهيم: التعرفة الجديدة على كلفة ربطة الخبز فيها الكثير من التجني والافتراء

رد رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والافران​ في ​لبنان​ ​كاظم ابراهيم​، على الدراسة التي انجزتها ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ حول كلفة ربطة الخبز، والتي جاءت نتيجتها ان كلفة ربطة الخبز زنة الف غرام هي 850 ليرة لبنانية، معلنا أن "اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، يرفض هذه الدراسة جملة وتفصيلا لاسباب جوهرية واساسية اذ انها لم تأخذ بالاعتبار المستجدات الطارئة في كلفة العديد من العناصر الداخلة في صناعة الرغيف ومنها الشهادة الصحية التي كانت تعطى لمدة سنة وباتت اليوم تعطى لمدة ستة اشهر، اجازة العمل للعمال الاجانب، اشتراكات ​الضمان الاجتماعي​ وفقا للتدابير ​الجديدة​ في ​وزارة العمل​، عقد العمل لدى كاتب ​العدل​، كلفة ​مولدات الكهرباء​، اسعار المحروفات، ​المياه​، ارتفاع كلفة اليد العاملة، وغيرها كل هذه العناصر تضاعفت كلفتها وبات اصحاب الافران والمخابز عاجزين عن تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. والمعلوم ان سعر ربطة الخبز المطبق حاليا مبني على اسعار عناصر الكلفة منذ خمس سنوات وشهدت هذه العناصر ارتفاعات ملحوظة لم يؤخذ بها حتى يومنا هذا".

وشدد ابراهيم في بيان بإسم إتحاد أصحاب المخابز والافران في لبنان على أن "التعرفة الجديدة فيها الكثير من التجني والافتراء على القطاع، وكان من الاجدى ان يكون في اللجنة ممثل للاتحاد لتوضيح كل النقاط التي لم يؤت على ذكرها في الدراسة"، مؤكدا أنه "لا يجوز مطلقا ربط الاصناف الاخرى التي تباع في صالات الافران ببيع الخبز العربي لان في ذلك افتراء على قطاع المخابز والافران، وندعو وزارة الاقتصاد والتجارة الى استلام مؤسساتنا وانتاج الخبز وبيعه ونحن سنكون مستشارين لديها".