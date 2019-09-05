اللواء ابراهيم عرض مع قائد اليونيفيل التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ في مكتبه، القائد العام للقوات الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفانو دل كول وقد جرى البحث في التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، إضافة إلى سُبل التنسيق بين ​الأمن العام​ و​الأمم المتحدة​.

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