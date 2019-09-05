الكشف عن أعضاء المفوضية الأوروبية الثلاثاء









اسماء السيد - بروكسل: أعلنت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس الكشف الثلاثاء عن أعضاء فريق المفوضين الذي ستترأسه، أي ما يوازي حكومة الاتحاد الأوروبي.

وغرّدت فون دير لايين "يسرني أنني تلقيت جميع الأسماء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وذلك بعد أن اقترحت إيطاليا، آخر الدول التي لم تعلن مرشحها، اسم رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لمقعد في الهيئة التنفيذية التي ستتولى مهامها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقود الذراع التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي فريقاً من كبار المسؤولين الذين ترشحهم دول الاتحاد التي سيصبح عددها 27 إذا انسحبت بريطانيا كما هو مقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ويبدو أن فون دير لايين، المرشحة من ألمانيا، تفي بوعدها المساواة بين الجنسين في فريقها، مع ترشيح 12 امرأة من عواصم أوروبية.

Advertisements

واقترحت رومانيا اسمين، رجلا وامرأة، ولم يتضح بعد الخيار النهائي لفون دير لايين.

لكن يتعين أن يتم تأكيد المرشحين في البرلمان الأوروبي حيث يقوم النواب بالاستماع إلى المرشحين في سلسة جلسات تبدأ في 30 أيلول/سبتمبر.

وتم اختيار فون دير لايين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كحل وسط بين القادة الأوروبيين بعد قمة في حزيران/يونيو اظهرت انقسامات سياسية حادة في الاتحاد.

وتتولى فون دير لايين رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر.

